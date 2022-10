Geheimen van "neefje van de pterosauriërs" ontsluierd: zo zag de voorloper van de vliegende reptielen er uit

Scleromochlus was amper 20 centimeter groot en at wellicht insecten en andere kleine ongewervelden. "Het zou mooi in een hand passen", zegt onderzoeker Davide Foffa van de Virginia Tech, tevens de hoofdauteur van de studie die in Nature is verschenen.



Het diertje had een relatief grote kop, lange slanke ledematen, een kort lijfje en liep wellicht op twee poten, op z'n tenen. In tegenstelling tot eerder gedacht had het geen postuur zoals een huidige hagedis of een kikker. "Scleromochlus verschaft ons unieke informatie over de voorouders van pterosauriërs. Ze stammen wellicht af van kleine lopers die het land afschuimden." Het diertje leefde samen met de eerste dino's, maar was er ongeveer al 10 miljoen jaar voor de eerste pterosauriërs op de proppen kwamen.