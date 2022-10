Gents bedrijf kan de Noordzee monitoren om sabotage van energiekabels te voorkomen

"We monitoren nu zo'n 300 kilometer aan energiekabels onder de Noordzee", legt CEO Roel Vanthillo van Marlinks uit. "Het gaat om kabels die de offshore windmolens met elkaar verbinden én om kabels die de energie naar land brengt." De technologie wordt nu alleen nog maar gebruikt om defecten op te sporen of te voorkomen. "Door heel precieze metingen kunnen we zien waar er een kortsluiting zit of waar er gevaar is dat een kabel geraakt wordt door een zeeschip." Die monitoring is belangrijk om snel op te kunnen treden.