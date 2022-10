Gents Museum Dr. Guislain houdt dubbeltentoonstelling met Antwerps Modemuseum: Mirror Mirror over mode en psyche

Het Museum Dr. Guislain in Gent pakt uit met de tentoonstelling Mirror Mirror over de relatie tussen mode en psyche. Het doet dat in samenwerking met het Antwerpse MoMu, waar tegelijkertijd een tentoonstelling loopt met hetzelfde thema.

Op de tentoonstelling is vooral outsider kunst te zien. Dat is kunst gemaakt buiten het gewone kunstcircuit. Het zijn mensen die artistieke werken maken, maar geen kunstopleiding volgden en in sommige gevallen in een instelling verblijven. Er is onder meer werk te zien van psychiatrische patiënten, die kledij maakten als protest tegen de verplichte gestichtskledij.