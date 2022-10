Gents project leidt 50 nieuwkomers op tot barista om netwerk te vergroten en Nederlands te oefenen

"Mijn netwerk is enorm vergroot op een jaar tijd. Je leert de andere nieuwkomers kennen maar legt ook contacten die je bijvoorbeeld kunnen helpen om een job te vinden", vertelt barista Frankli. "Het grote voordeel is dat onze koffie ook echt heel lekker is", lacht hij. Komaf Koffie verkoopt eerlijke koffie.

Het project krijgt onder meer steun van de stad Gent. "We zorgen voor een professionele opleiding die de nieuwkomers vooruit helpt én we maken ook reclame in de stad voor de eerlijke koffie", vertelt schepen Hafsa El-Bazioui (Groen)