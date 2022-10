Gratis schoolmaaltijden voor kleuters en leerlingen eerste graad in gemeentescholen Sint-Jans-Molenbeek 

Een schoolmaaltijd in een gemeenteschool van Sint-Jans-Molenbeek kost per dag 3,64 euro of bijna 73 euro per kind per maand. Een kost die in deze tijden van crisis niet door iedereen betaald kan worden. Om ouders bij te staan en hen te laten besparen heeft het gemeentebestuur van Molenbeek samen met de Franse gemeenschap beslist om de maaltijden voor kleuters en leerlingen uit de eerste graad van enkele gemeentescholen, gratis te maken. Ook het middagtoezicht wordt gratis. Dat komt neer op een totale besparing van bijna 800.000 euro voor de ouders.