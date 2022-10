De ongemakkelijke waarheid achter jouw geliefde scampi: kweekboerderijen in Azië knippen ogen van garnalen af om productie te verhogen

In kweekboerderijen voor grote garnalen in Azië wordt bij moedergarnalen een oog afgeknipt om de productie te verhogen. Dat stelde het consumentenprogramma "Keuringsdienst van waarde" in Nederland vast. "Oogablatie is al decennia een gekende techniek in de tropische garnalenindustrie", zegt ook expert aquacultuur Peter Bossier (UGent).