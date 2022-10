Kernkabinet zit bijeen over begroting van 2023 én 2024, wellicht pas dinsdag witte rook

Daarvoor denkt de regering aan verschillende maatregelen. Eerst en vooral wil premier Alexander De Croo (Open VLD) dat de ministers 8 procent van hun loon inleveren. In de praktijk zou dat gaan om 20.000 euro bruto per minister. "Dat is vooral een symbolische maatregel", duidt Paelinck. "Met dat geld gaan ze het gat in de begroting niet dichten."

Daarnaast wil de regering de woonbonus herbekijken. Het fiscale voordeel op een tweede woning zou verdwijnen, een maatregel die enkele miljoenen kan opleveren. Maar de Franstalige liberalen liggen opnieuw dwars. "De regering overweegt ook om een digitaks voor internetbedrijven in te voeren, de effectentaks te verhogen en de beloofde loonsverhoging voor ambtenaren en het extra geld voor de politiediensten onder de loep te nemen."