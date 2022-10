Homoman van 25 onthoofd op Westelijke Jordaanoever, mogelijk wegens zijn geaardheid

Rita Petrenko, directeur van de Israëlische vereniging al-Bait al-Mokhtalef, had in april 2021 contact met het slachtoffer. Volgens haar was hij de Westelijke Jordaanoever ontvlucht uit vrees voor vervolging.

"Ik denk dat hij vermoord is vanwege zijn seksuele geaardheid", aldus Petrenko. Ze gelooft niet dat de jongeman bij zijn familie op bezoek was: hij zou van hen vervreemd zijn geweest, en had vrienden in Israël niet te kennen gegeven dat hij naar de Westelijke Jordaanoever zou trekken. Sommigen denken daarom dat hij bewust werd ontvoerd en naar daar werd gebracht.

Homoseksualiteit blijft volgens deskundigen nog steeds een taboe in de Palestijnse samenleving. Voor zover geweten zijn zo'n 90 Palestijnen van de LGBTQIA+-gemeenschap naar Israël gevlucht.