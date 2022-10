Threes (95) en Sjang (98) uit Hechtel-Eksel zijn 75 (!) jaar getrouwd: "We doen alles samen, ook dansen"

“Sjang is altijd een buurman van mij geweest”, vertelt Maria Thérèsa. “Ik kende hem dus van kleins af aan. Maar later, toen mijn vader gestorven is, kwam hij bij mij thuis helpen met het werk.” Wanneer ze wist dat ze verliefd was op hem? “Dat weet ik niet meer”, zegt ze. “Dat heeft wel even geduurd, maar dat is stilletjes aan gegroeid.”