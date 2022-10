Is de stoel van Vladimir Poetin aan het wankelen door de oorlog in Oekraïne?

Voorlopig blijft de steun nog groot voor de militaire operatie in Oekraïne bij de Russen. Het nog redelijk onafhankelijke peilingsinstituut Levada tekende in september een steun op van 72 procent onder de bevolking, wel een daling van 4 procent tegenover augustus. Maar meer verontrustend voor het Kremlin is de snelle stijging van de mensen die zeggen "zeer verontrust" te zijn over de situatie: van 37 procent in augustus naar 56 procent in september. En plots zien we ook een serieuze knik in de populariteit van Poetin, van 83 procent in augustus naar 77 procent in september.