"Is er geen spaghetti vandaag?" Studentenrestaurant in Gent schrapt legendarische spaghetti op dinsdag en donderdag

Spaghetti bolognese is vaak dagelijkse kost voor studenten die de vegetarische alternatieven aan zich laten voorbij gaan. En dat is zeker zo in studentenrestaurant De Brug in de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent. Het restaurant van de universiteit van Gent heeft beslist om het pastagerecht niet meer iedere dag op het menu te zetten. Om de 4 jaar verandert het restaurant om wat meer afwisseling aan te bieden. De reacties van de studenten zijn gemengd: voor de een is het nieuws al wat dramatischer dan voor de ander.