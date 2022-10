Depeche Mode-zanger Dave Gahan na overlijden Andy Fletcher: "We gaan hem niet vervangen tijdens nieuwe wereldtournee"

"Fletch had toen nog niets van ons nieuw materiaal gehoord. Hij stond op het punt om naar New York te komen en mee in ons opnameproces te stappen", vertelt Dave Gahan, zanger van Depeche Mode via Zoom aan Ayco Duyster (Radio 1).

"Het nieuws van zijn overlijden kwam ook voor ons onverwacht. Pas enkele dagen later hebben Martin (Gore, gitarist en toetsenist, red.) met elkaar gebeld, om te horen hoe het ging. We hebben toen samen beslist om door te gaan, en deze nieuwe plaat effectief af te werken zonder Andy. In de studio komt Fletch er pas in een later stadium aan te pas. Hij geeft dan zijn input over de eerste opnames. Dus we konden in eerste instantie verder zonder hem, al is er door zijn overlijden zeker een gat geslagen in onze groep. Dat hebben we gemerkt tijdens het opnameproces."