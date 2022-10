Keihard beuken op Dovy Keukens: hoe Pombak en Vieze Asbak de dansvloer veroveren met hun "memetechno"

Hetzelfde verhaal bij Hans "Murdock" Machiels, die Dikke Baap en Gladde Paling boekte voor Rampage Open Air en die laatste in november naar het Sportpaleis haalt voor de indoorversie. Volgens hem slaan de Gladde Palingen van deze wereld niet alleen aan door hun humor, maar sluiten ze ook aan bij een andere trend: “Dance wordt harder. Zo is veel nieuwe techno opvallend sneller."



"Vroeger was het meestal 130 beats per minute, nu gaat het richting 140 of 150. Er sluipt jumpstyle in, ook gabber is aan een revival bezig. Iemand als Gladde Paling past daar perfect in. Als gewone drum-’n-bass een drop heeft om de twee minuten, doet hij er achttien per minuut. Maar het is wel goed gedaan, hij is gewoon een credibele artiest.”