Voorstel in Brussels parlement over openstelling koninklijk domein in Laken "kwijt"

In de federale regering diende de N-VA overigens in 2019 ook een wettekst in. Die tekst brengt de eigendomsstructuur van het koninklijk domein in kaart. "In ons voorstel willen we het park van de koning terugbrengen naar de historische omvang”, zegt Van Achter. "De delen die de koninklijke familie er later heeft bijgekocht zouden we openstellen. Dat betekent de delen in Neder-over-Heembeek en het westelijke deel naar Laken, waar ook de meeste mensen wonen." De wettekst werd op federaal niveau meteen weggestemd.