Al minstens 19 doden bij lawine in de Himalaya, nog 10 personen vermist

Sunil Lalwani is een van de alpinisten die gered konden worden. Hij vertelde aan het Franse persbureau AFP dat de instructeurs verschillende levens hadden gered. "We waren op 50 of 100 meter van de top toen een lawine ons trof en alles en iedereen meenam. Het ging allemaal heel snel. We kwamen in een gletsjerspleet terecht en kregen amper nog lucht. Dankzij de instructeurs hebben we het gehaald."

Bij de slachtoffers is Savita Kanswal. Eerder dit jaar slaagde ze er als eerste vrouw in om de top van Mount Everest en die van de naburige Makulu te bereiken in amper 16 dagen tijd.

Klimmers lopen steeds meer risico in het hooggebergte door de klimaatverandering. Het landschap verandert er snel. Gletsjerspleten worden groter, er staat water in zones die eruit zien als sneeuwvelden en er vormen zich meer gletsjermeren.