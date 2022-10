N-VA-er Jelle Engelbosch wordt nieuwe burgemeester van Sint-Truiden: "Het is met gemengde gevoelens"

Dat Sint-Truiden een nieuwe burgemeester krijgt, heeft te maken met de schandalen waarbij Veerle Heeren betrokken was. Half september bleek dat ze tegen de politieraad had gelogen over de mogelijkheid om een rapport van Comité P over wantoestanden bij de lokale politie in te kijken. Een dag later volgde het verhaal van een lening van 65.000 euro die oud-burgemeester Jef Cleeren had gekregen van de stad. En dan was er ook nog het verhaal van de voortijdige coronavaccinatie van Heeren en enkele vrienden en familie.

Maar ook haar opvolger Jelle Engelbosch is niet onbesproken. Audit Vlaanderen voert namelijk nog een onderzoek naar een perceel grond dat hij van de kerkfabriek heeft gekocht. Het is nog niet duidelijk wanneer het resultaat van dat onderzoek bekend zal zijn.