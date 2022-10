Oekraïense leeuwen en beren in Natuurhulpcentrum in Oudsbergen verhuizen naar parken in Zuid-Afrika en West-Vlaanderen

"In dierenpark Zonnegloed in Oostvleteren zitten al beren van het Natuurhulpcentrum", vertelt Sil Janssen, "maar het mannetje moest geëuthanaseerd worden omdat hij te veel pijn had. Ze kunnen daar dus een nieuw mannetje gebruiken en het toeval wil dat wij momenteel een mannetjes- en vrouwtjesbeer, broer en zus, opvangen in Oudsbergen. Momenteel zijn die veel aan het eten want ze denken dat ze ook hier in winterslaap moeten gaan. Maar daardoor worden ze loom en dat is het ideale moment om hen te introduceren bij de andere beren. Als ze dan in de lente wakker worden, hebben ze al eens samen geslapen en dat is een goede basis om daarna samen te leven", lacht Sil.

De twee beren werden in juni weggehaald uit een zoo in Oekraïne die gebombardeerd werd en verbleven eerst een tijd in Bellewaerde voor ze naar het Natuurhulpcentrum konden.