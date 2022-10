Nettarieven voor gas en elektriciteit gaan volgend jaar omhoog: gemiddeld zal een gezin 37 euro per jaar meer betalen

De VREG (de Vlaamse Energieregulator) heeft het toegelaten inkomen uit nettarieven voor 2023 vastgelegd. Dat zijn de inkomsten die distributienetbeheerders maximaal mogen ontvangen uit de nettarieven die ze aanrekenen aan de energieconsument. Het is de regulator die vastlegt in welke mate de netbeheerders kosten mogen doorrekenen in hun tarieven. Die tarieven worden gebruikt voor de aanleg en het onderhoud van het distributienet. De VREG legt jaarlijks het toegelaten inkomen voor het volgende jaar vast. In 2023 zullen die inkomsten voor het eerst in zes jaar opnieuw toenemen.