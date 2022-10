Nieuwe campagne waarschuwt voor toename onveilige apps die virus installeren en je smartphone overnemen

Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting bleek onlangs nog dat bijna 1 op de 3 mensen in ons land niet weet hoe je veilig online moet gaan. Die ‘onveiligheid’ is ruim te interpreteren: van het niet herkennen van nepnieuws tot het in de val trappen van een sms of mailtje dat je wil oplichten.

Meta, het bedrijf boven onder meer Facebook en Instagram waarschuwde vorige week nog voor een gelijkaardig probleem. Er zijn apps die proberen je wachtwoord van Facebook te ontfutselen. Het bedrijf lijst hier alle malafide apps op.

"Het netwerk achter het FLUBOT-virus werd dit jaar ontmanteld", zegt De Bruycker, "maar er staan tientallen andere virussen klaar. De campagne 'OK is niet altijd OK' van meer dan 500 organisaties zoals het Belgische Center for Cybersecurity, maar ook Mediawijs of bankenfederatie Febelfin, moet mensen twee keer laten nadenken voor ze op 'OK' klikken om een app te downloaden."