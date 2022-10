Nieuw modern weerstation in Balen: “Gegevens gebruiken om weerschade aan te geven bij verzekering”  

Het nieuwe, ultramoderne weerstation aan het ontmoetingscentrum “De Beekprik” in Balen meet alles wat nodig is om een weerbericht op te stellen: van hoeveelheid neerslag tot de luchtdruk. “Extreem weer kunnen we niet voorspellen. Daarvoor moeten computer en mens samenwerken. Wat we wel kunnen meten, is hoe extreem het weer was. Op basis van deze onafhankelijke, lokale gegevens, kunnen boeren bij de verzekering aankloppen”, zegt lokale weerman Gunter Willekens bij Radio2 Start Je Dag in Antwerpen.

Beluister hieronder het gesprek met Willekens.