Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Wit-Russische mensenrechtenactivist en Russische en Oekraïense mensenrechtenorganisatie

Bialiatski (60), in Rusland geboren maar de zoon van Wit-Russische ouders, zet zich al sinds het begin van de jaren 80 in voor pro-democratische bewegingen in Wit-Rusland. Hij organiseerde in die periode samen met anderen ook de eerste anti-Sovjetdemonstraties in zijn land. Midden jaren 90 richtte hij het mensenrechtencentrum Viasna op. Hij geldt als een belangrijke spilfiguur binnen de oppositie tegen de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, ook wel de "laatste dictator van Europa" genoemd. "Hij heeft zijn leven gewijd aan het bevorderen van democratie en vreedzame ontwikkeling in zijn thuisland", aldus het Nobelcomité.



Ales Bialiatski zit momenteel al meer dan een jaar in de gevangenis in Wit-Rusland wegens belastingontduiking, maar mensenrechtenactivisten zijn ervan overtuigd dat de aanklacht politiek gemotiveerd is. Hij riskeert een celstraf van 7 jaar, een proces is er echter nog niet geweest. Het was overigens niet de eerste keer dat hij in de cel belandde, tussen 2011 en 2014 zat hij al eens 3 jaar in de gevangenis, ook toen wegens zogenaamde belastingontduiking.

Twee jaar geleden won Bialiatski ook al de Right Livelihood Award, een Zweedse onderscheiding die beschouwd wordt als de alternatieve Nobelprijs.