Eerst verguisd als "koterij", nu bekroond: nieuwe aanbouw van het Steen in Antwerpen krijgt Onroerenderfgoedprijs

Volgens Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft het Steen met de herbestemming een nieuw elan gekregen. Het monument is nu ook beter toegankelijk, ook voor wie minder mobiel is. Over de commotie over de renovatie zegt Diependaele: "De herbestemming van het Steen is een dossier dat polemiek veroorzaakte. En dat is goed, het voedt het maatschappelijke debat over hoe we vandaag kunnen en willen omgaan met monumenten en begrippen als stijl, authenticiteit en esthetiek."