Nazomertje blijft duren, ook het weekend wordt zonnig en droog

Normaal hebben we rond deze tijd van het jaar recht op zo'n 17 graden, maar ook vandaag leven we opnieuw onze stand. In tegenstelling tot in september, blijven we bovendien gespaard van regenachtige hersftdagen. Het blijft droog en zonnig. Tot midden volgende week blijft het weer nog aangenaam.

Eerst is er vrijdag. Vandaag blijft het droog en wordt het zonnig met in de loop van de dag wat hoge wolkensluiers vanaf het westen en soms ook stapelwolken. In Vlaanderen kan het tot 18 graden worden bij een matige zuidwestenwind. Ook vanavond is het nog droog, maar na middernacht trekt een zwak koufront door. Er valt wat regen, "maar we hebben er nauwelijks last van", zegt weerman Frank Deboosere. Achter de storing verschijnen in het noordwesten en centrum opnieuw opklaringen. De minima liggen tussen lokaal 0 graden in de Ardennen, 9 of 10 graden in het centrum en 13 graden aan zee.

Zaterdag is het eerst in het zuidoosten van het land nog tijdelijk zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. Elders is het droog met brede opklaringen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met stapelwolken die in het noordoosten van het land tot een enkele bui kunnen leiden. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 tot 16 graden graden in Vlaanderen. De wind waait matig en aan zeer vrij krachtig uit het westen tot het noordwesten.

Zondag blijft het droog en wordt het, na een frisse ochtend met lokale nevel of mist, zonnig. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden bij een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost.

Ook maandag blijft het droog met zon en wolken. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt en blijft het ook droog. De maxima liggen rond 15 graden in het centrum. En ook woensdag blijft het wellicht nog droog met zwaarbewolkte perioden. Donderdag nemen de neerslagkansen toe en wakkert de zuidwestenwind aan.