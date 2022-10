Grondwerken Oosterweel zorgen niet voor extra concentraties PFAS in grondwater, blijkt uit studie van VITO

De onderzoekers van VITO bestudeerden de invloed van de Oosterweelwerken op de verspreiding van PFAS in het grond- en bodemwater, en dus niet via stofdeeltjes in de lucht. Maar daar gebeuren al maanden metingen naar. "Er is sinds begin dit jaar een stofplan van kracht waarbij er continu gemeten wordt rondom de site of er stof verspreid wordt", verduidelijkt Vrancken. "Er is ook een stofmanager die dagelijks controleert of de maatregelen om stof te beperken, ook echt worden genomen. Zo wordt de stofproductie zoveel mogelijk onder controle gehouden en beperkt."