Openprikdag in vaccinatiecentrum Middenkempen in Olen: "Iedereen de kans bieden om hun herfstbooster te halen"

In het vaccinatiecentrum merkten ze ook dat sommige mensen te lang hebben gewacht om een afspraak te maken. "Heel wat mensen hebben het wat op de lange baan geschoven. Mensen belden of mailden om te vragen of ze toch nog konden langskomen." De openprikdag is ook bedoeld voor oudere mensen die zelf geen computer of smartphone hebben en niet zo makkelijk zelf online een afspraak kunnen maken.