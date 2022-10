Euthanasie na trauma: waarom kunnen sommigen een vreselijke gebeurtenis achter zich laten en gaan anderen tenonder aan psychisch lijden?

“Ja, want vaak is het voor jezelf niet duidelijk of je er last van hebt. Bij andere ziektebeelden is het makkelijker om de problematiek te pakken te krijgen, van traumasymptomen zijn er een heleboel”, aldus Bal. “Vaak wordt gedacht dat mensen die iets traumatisch meemaakten verdrietig zijn, of stil of bang. Maar zulke mensen kunnen evengoed agressief, brutaal of prikkelbaar worden. Ieder heeft zijn of haar eigen problemen en specifiek trauma, dus het is een hele zoektocht om te ontdekken wat met wat te maken heeft.”