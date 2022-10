Zoektocht in Zoersel naar grofgebekte papegaai Chicco die “fuck you” zegt 

In Zoersel verschijnen verschillende meldingen van een papegaai die rondzwerft in de buurt van de pastorie. Het zou gaan om Chicco, de groene geelkopamazone van Lieve Smidts uit Hulshout, die ontsnapte tijdens de zomer en die soms zinnetjes als "fuck you" of "loempe kiek" zegt. “Mijn zoon kreeg Chicco voor zijn verjaardag. Hij is er het hart van in, dus we zouden hem zo graag terugvinden”, zegt Lieve.