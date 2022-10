Plannen voor ondergrondse pijpleiding door Schaffen voorlopig van de baan

Een protest dat gehoord werd. Want de Vlaamse overheid heeft nu beslist om alle gemaakte plannen van tafel te vegen. "De Vlaamse regering heeft gezegd om alles opnieuw te bekijken", vertelt Vande Reyde. "De regering gaat nu alles opnieuw onderzoeken. Zo gaat er onder andere bekeken worden of er geen andere alternatieven zijn om bijvoorbeeld zo'n pijpleiding aan te leggen langs kanalen, zodat er minder impact is op woningen en natuurgebied. Zo'n grondig onderzoek hadden wij ook gevraagd vanuit Diest, dus we zijn blij dat we hierin nu gevolgd worden."