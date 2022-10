Ondanks rijverbod toch achter het stuur kruipen? Politie en parket Antwerpen houden overtreders strenger in de gaten

Op de vraag hoe hardleerse bestuurders zullen opgespoord en aangepakt worden, wil Bruyns niet in detail gaan. "Dat gaan we niet verklappen, maar het spreekt voor zich dat we meer controles gaan doen en ook gebruik gaan maken van onze ANPR-camera's. We gaan ook extra aandacht hebben voor mensen die in een auto rijden die niet van hen is. Trouwens, wie zijn auto uitleent aan iemand die een rijverbod heeft, is even strafbaar en kan dus evengoed een proces-verbaal krijgen.", besluit Bruyns.