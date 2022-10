Politie stelt tijdens flitsmarathon meer en zwaardere overtredingen vast

Ondanks de daling van het aantal gecontroleerde voertuigen waren er meer bestuurders in overtreding, aldus de politie. Zo reed deze keer 4,23 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel, daar waar dat tijdens de vorige editie in maart 2022 nog 3,82 procent was. Ook het aantal ingetrokken rijbewijzen voor te hard rijden lag met 318 intrekkingen hoger dan in het voorjaar.