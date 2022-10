"Wetenschapsscheidsrechter" Elisabeth Bik spoort academische fraude op via beeldcontrole: "Ook Belgische universiteiten gaan niet vrijuit"

Bik begon haar carrière nochtans aan de "andere" kant van het speelveld. Nadat ze in Utrecht haar master in de microbiologie behaalde, doctoreerde ze aan diezelfde universiteit verder met een verhandeling over cholerapandemieën in Indië en Bangladesh. Na een korte werkperiode in de publieke sector, kreeg ze in 2001 een positie aangeboden aan de prestigieuze Stanforduniversiteit in Californië.

Daar leek geen vuiltje aan de lucht tot ze in 2013 geboeid werd door een artikel over oneerlijkheid, fraude, vervalsing en plagiaat in wetenschappelijke publicaties. Bik ging "voor de grap" eens na of ook haar werk interessant genoeg was voor fraudeurs. Eén zin uit een willekeurige paper, ingegeven op Google Scholar, bleek genoeg om op plagiaat te stuiten. "Ik had verwacht dat ik alleen mijn eigen paper zou vinden", zei Bik in een interview met het Davidson Instituut.