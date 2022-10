Nabestaanden hebben niet veel verwachtingen bij start proces ontploffing bij Total: "Al blij als ze hun fouten toegeven"

De correctionele rechtbank in Antwerpen buigt zich vandaag over de ontploffing bij olieraffinaderij Total in Antwerpen, waarbij twee mannen om het leven kwamen. Die gebeurde 9 jaar geleden bij het herstellen van een stoomklep. Volgens de familie van de slachtoffers waren die onvoldoende geïnformeerd en is Total verantwoordelijk voor hun overlijden. Naast Total staan 4 andere bedrijven terecht.