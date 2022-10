Reconstructie in onderzoek naar dood van 4-jarige Dean in Sint-Gillis-Waas

In het onderzoek naar de dood van Dean Verberckmoes is een reconstructie aan de gang in Sint-Gillis-Waas, in Oost-Vlaanderen. De jongen van vier kwam begin januari om. Op 12 januari zou hij een nacht logeren bij hoofdverdachte Dave De Kock en zijn Nederlandse vriendin, vijf dagen later werd zijn lichaam gevonden op Neeltje Jans, in de Nederlandse provincie Zeeland.