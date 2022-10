Recordaantal inschrijvingen voor kunstacademie in Halle

Een of ander kunstdiscipline beoefen, zit in de lift. De Halse kunstacademie kende de voorbije jaren al een sterke groei en kon zelfs in coronatijden meer dan behoorlijke resultaten voorleggen. Maar dit schooljaar, 2022-2023, is de interesse in een opleiding aan de kunstacademie ongezien, het leerlingenaantal steeg maar liefst met 9,5 procent. Hiermee overschrijdt de academie de symbolische kaap van 1.400 cursisten. 1.429 kinderen, jongeren en volwassenen volgen nu les op een van de vier vestigingen van de academie.