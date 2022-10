Sint-Pietersabdij in Gent omgetoverd tot het Geluwe van Wouter Deprez’ kindertijd: "Tentoonstelling over grote mensen die ik kende toen ik klein was"

In de expo vertelt Deprez in 38 anekdotes over de grote mensen die hij kende. Hij vertelt onder andere over een zingende non, een pastoor met malariamoeheid en een Vietnamese bootvluchteling. Deze anekdotes gaan hand in hand met enkele kartonnen objecten, zoals een bestelwagen van de snoepmarchand en de tweewieler van de fietsenmaker. “Het is een soort rollend verteltheater, waarin je de wereld veel harder voelt dankzij het decor”, zegt Deprez.