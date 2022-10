Eurovisiesongfestival vindt volgend jaar op 9, 11 en 13 mei plaats in Liverpool

Daarmee is het tegen de traditie in niet het winnende land dat de nieuwe editie van het Songfestival organiseert. Dat was dit jaar Oekraïne dat won met "Stefania' van Kalush Orchestra. Door de oorlog dit daar sinds februari woedt, oordeelde de EBU al in juni dat een ander land de organisatie voor zijn rekening zou moeten nemen. De keuze viel uiteindelijk op het Verenigd Koninkrijk dat dit jaar tweede eindigde met "Space man" van Sam Ryder.