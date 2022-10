Brusselse vzw Straatverplegers vraagt met opmerkelijk actie aandacht voor daklozen: "Net als de daklozen slapen we vannacht op een harde, koude vloer"

In het kader van de actie Belgium Sleep Out slaapt het team van vzw Straatverplegers vannacht op de vloer van een van de gebouwen van Tour & Taxis in Brussel. Dat doen ze samen met een groep van ongeveer 150 deelnemers. Op die manier willen ze aandacht vragen voor het probleem dakloosheid in onze hoofdstad. Koen Van Den Broeck van Straatverplegers: "We willen aantonen dat het gewoon niet normaal is dat mensen op straat moeten slapen."