Studenten en docenten Mobiliteitswetenschappen nemen intrek in gerenoveerde Witte Kazerne in Hasselt

De studenten van de eerste bachelor voelen zich alvast thuis in het nieuwe gebouw. "Leuk dat het gebouw op deze manier een herbestemming krijgt", vindt Emiel Cosemans. "Toch is het gebouw heel modern uitgerust: het viel mij op dat er veel nieuwe technologie aanwezig is, de lichten zijn automatisch en kunnen gedimd worden en de stopcontacten zijn in de vloer verwerkt. Er is duidelijk goed over nagedacht."

Al mist hier en daar nog wat decoratie, vindt Ruud Bex: "Ik mis nog een beetje gezelligheid, maar het ziet er wel al heel netjes uit." Ruud is een Nederlandse student die op kot zit in Diepenbeek. Hij moet een kwartiertje fietsen om naar de les te komen, maar de Hasseltse binnenstad heeft ook voordelen: "Na de les kan je een biertje drinken op het Kolonel Dusartplein."