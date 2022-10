"Alfred Nobel draait zich om in zijn graf": Wit-Rusland en Rusland niet opgezet met Nobelprijs voor de Vrede voor burgerrechtenorganisaties

De Franse president Emmanuel Macron was een van de eersten om de laureaten een hart onder de riem te steken. "Hun prijs brengt hulde aan de onwankelbare verdedigers van de mensenrechten in Europa", tweette Macron.

Ook andere Europese leiders vinden dat de winnaars belangrijk werk verrichten in deze tijd van oorlog in Oekraïne. "Er is oorlog in Europa. Julie werk voor vrede en mensenrechten is daarom belangrijker dan ooit", is de boodschap van de Deense minister van Buitenlandse Zaken Jeppe Kofod. Voor de Noorse premier Jonas Gahr "stuurt het een signaal uit dat wie de burgeractivisten onder de knoet houdt, zijn eigen macht wil beschermen".