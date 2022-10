Haven van Antwerpen en PSA Antwerp gaan Europa terminal en kaaimuur vernieuwen: "Voor schepen tot 400 meter"

Omdat er schepen zullen blijven varen, en omdat de terminal ook zal openblijven, worden de werken in 3 fases uitgevoerd, wat in totaal 9 jaar zal duren. "Er zal altijd maar een derde van de terminal buiten dienst zijn", zegt De Wachter. "We gaan de kaaimuur ook anders oriënteren. Dat wordt een huzarenstukje, maar dat is nodig omdat we hier op het smalste stuk van de Schelde zitten. Als we hier grote schepen willen leggen en er moeten tegelijkertijd grote schepen naar het Deurganckdok kunnen passeren, dan moeten we die kaaimuur in een andere hoek leggen."

Naast de werken aan de kaaimuur gaat PSA ook nieuwe kranen en gebouwen installeren op de terminal. "Als de werken klaar zijn, gaan we hier met de grootste generatie kranen werken. Daarmee maken we de terminal klaar voor de toekomst en vergroenen we." Zo zal er meer op elektriciteit gewerkt worden en komen er ook windmolens.