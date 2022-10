Beluister podcast "Vranckx & Byloo": “Het grote verschil met de vorige protesten in Iran, is dat de mannen deze keer méé achter de vrouwen staan”

Daar is ze minder zeker van, zegt Mansoury. “Maar waar ik wel honderd procent zeker van ben, is dat het regime zijn legitimiteit daar helemaal verloren is. Misschien gaan ze niet helemaal akkoord met meer vrouwenrechten, maar ze zien er wel dat er na 43 jaar (in 1979 vond de Iraanse Revolutie plaats en kwam het huidige regime aan de macht, red.) nog altijd problemen zijn met de watervoorziening, de elektriciteit en de gezondheidszorg. Daarom komen er ook in Sistan en Beloetsjistan, in het zuiden, vooral mannen op straat. Het geloof in het islamitische regime ebt compleet weg.”