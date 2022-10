Ministers van de Waalse regering leveren volgend jaar 8 procent van hun loon in

Drie miljard euro: dat is het bedrag dat de Waalse regering volgend jaar uittrekt voor steun aan de huishoudens en de bedrijven. Volgens Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) gaat het vooral om steun voor energiebesparende maatregelen, onder meer over steun voor renovatiewerken. Opvallend is dat de energiedistributeurs en de grote producenten van hernieuwbare energie ook worden verzocht om de factuur voor de consument te verlagen.