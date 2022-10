True crime is overal: "Veel vrouwen kijken om voorbereid te zijn als ze ooit zelf in zo’n situatie terechtkomen" 

De nieuwe serie over Jeffrey Dahmer krijgt nu bakken kritiek omdat de moordenaar geromantiseerd zou zijn, en de slachtoffers worden afgeschilderd als zwak. Vooral de nabestaanden vinden het niet kunnen dat er sensatie wordt gemaakt met hun trauma's. Daar is Silke het mee eens. "Jeffrey Dahmer wordt nu door die serie op een voetstuk geplaatst. Mensen vinden hem heet. De serie is naar hem vernoemd, zijn hoofd staat op de affiche... Het is volgens mij de droom van elke seriemoordenaar om zo nog eens 'in the picture' te worden gezet." Ook Laura snapt de kritiek. "We hebben dit ook gezien met de film over Ted Bundy een aantal jaren geleden. Als je knappe acteurs gebruikt om moordenaars te spelen, dan weet je wat je gaat creëren. Netflix doet het nu weer, dat is jammer."

Volgens Laura en Silke is de serie over Dahmer een gemiste kans om het verhaal van de slachtoffers te vertellen. Dat proberen ze bij 'De volksjury' wél te doen. Ze verwijzen in hun titels bijna altijd naar het slachtoffer, en wisselen vaak af in de verhalen die ze brengen. "Het moet niet altijd gaan over de vermoorde blonde vrouw".