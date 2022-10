Over één ding ben ik het niet eens met Ivan De Vadder 

Het gaat allemaal om structurele wijzigingen die de burgers meer invloed (of meer vrijheid) moeten geven, die politici van hun privileges beroofd, die belangenvermenging bemoeilijken etc. De Vadder stelt dan vast dat al die maatregelen geen moer geholpen hebben, het ongenoegen is niet gedaald, in sommige opzichten is het gewoon verder gestegen. "Wanhoop in de Wetstraat" is bijzonder goed gedocumenteerd. Bijna encyclopedisch wordt in soms pittig detail beschreven welke maatregelen, door wie werden voorgesteld, besproken, afgewezen en soms later terug opgepikt.

Voor iemand die wil weten hoe onze politici zich de laatste decennia geweerd hebben tegen de antipolitiek is dit een bijzonder volledig en nuttig naslagwerk. Als docent politieke wetenschappen had ik vaak de indruk dat ik stukken door mijn studenten zou kunnen laten lezen, en ook had ik regelmatig een "Tiens, zat dat zo?"-gevoel.

Je voelt ook dat De Vadder met ongerustheid over het ongenoegen spreekt. Hier is geen gratuite criticaster aan het woord, maar iemand die echt geeft om politiek, die de representatieve democratie een warm hart toedraagt, zich bezorgd het haar krabt en zich afvraagt of het wel goed komt (en of hij kan helpen).

Het boek, zeker het eerste deel, is ook opvallend wetenschappelijk opgevat met een brede en diverse selectie van bronnen die het ongenoegen in kaart brengen. Ook het hoofdstuk waarin De Vadder de werking, logica en geschiedenis van de representatieve democratie uit de doeken doet, getuigt van kennis en belezenheid.