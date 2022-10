Brusselse wasserettes verhogen prijzen door energierekening: 'Weinig ruimte om te besparen'

Sun Wash ziet zich gedwongen om de prijzen met dertig procent te verhogen. "Op die manier kunnen we het redden, maar het is niet genoeg. We zetten ook de reserves van het bedrijf in", zegt De Wilde. Zonnepanelen plaatsen is geen optie, voor ze die mogen installeren moet de asbest uit het dak. Voor een volledige renovatie van het dak is voorlopig geen geld.