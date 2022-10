"We gaan jullie allemaal neuken": ophef in Spanje over video van studenten die seksistische beledigingen en bedreigingen naar studentes schreeuwen

Het voorval dateert van zondagnacht in Madrid. In een video die intussen viraal is gegaan, is te zien dat het om een goed geplande actie gaat. Eén jongeman, naar wordt aangenomen student aan de eerbiedwaardige Complutense-universiteit, opent zijn raam in het Ahuja-college – waar de mannen zitten - en schreeuwt een reeks beledigingen naar het Santa Monica-college aan de overkant. Daar verblijven de vrouwelijke studenten.