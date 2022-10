Weinig kans op grote politiefusie in Zuid-Limburg

De gesprekken over een mogelijke politiefusie hebben niet tot meer duidelijkheid geleid over een mogelijke samenwerking, wat de kans op een grote fusie in Haspengouw klein maakt. De burgemeesters hebben wel afgesproken binnenkort opnieuw samen te komen om de opties verder te bespreken. Anderhalf jaar geleden werd er al een werkgroep in het leven geroepen om de fusie te onderzoeken, maar die is nooit samengekomen.