Na maandenlange geruchten, zijn scheidingspapieren ingediend: wegen van powerkoppel Tom Brady en Gisele Bündchen gaan uit elkaar

Met een simpel bericht op Instagram maken Gisele Bündchen en Tom Brady een einde aan de geruchten: "Met veel dankbaarheid voor onze tijd samen hebben Tom en ik onze scheiding in alle vriendschap gefinaliseerd", klinkt het op beide accounts. "De beslissing om een huwelijk te beëindigen is nooit gemakkelijk, maar we zijn uit elkaar gegroeid en hoewel het natuurlijk moeilijk is om door zoiets heen te moeten, voel ik me gezegend met de tijd die we samen hadden. Ik wens Tom het allerbeste toe", schrijft Bündchen in een story.