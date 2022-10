Wielrenner Greg Van Avermaet is zenuwachtig voor debuut in WK Gravelrace: "Ik heb zelfs nog niet de juiste fiets"

De organisatie van het WK Gravelrace voorziet een pak minder begeleiding in vergelijking met wielerwedstrijden op de weg. "Er is bijvoorbeeld geen volgwagen voorzien", zegt Van Avermaet. "Als je pech hebt, zal je jezelf moeten behelpen. Het is dus belangrijk dat je in staat bent om zelf je fiets te herstellen als er problemen opduiken."

Verder ziet Van Avermaet ook gelijkenissen met een gewone wegrit. "Het parcours is ongeveer 180 kilometer lang. Dat is vergelijkbaar met pakweg de Strade Bianche. En ook daar wordt er vaak op grindwegen gereden."