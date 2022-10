Witte Huis ziet geen aanwijzingen dat Rusland op korte termijn kernwapens zal inzetten, hoewel VS-president Joe Biden voor "armageddon" had gewaarschuwd

Biden had zijn ongewoon sterke uitspraak gedaan tijdens een Democratisch evenement voor fondsenwerving in de woning van James Murdoch, de zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch. "Sinds Kennedy en de Cubaanse rakettencrisis zijn we niet meer geconfronteerd met een naderend armageddon", zei hij. De Amerikaanse president waarschuwde dat de Russische president Vladimir Poetin "geen grap maakt" als hij dreigt nucleaire wapens in te zetten bij de strijd in Oekraïne.

Het Witte Huis bevestigde wel de waarschuwing van Biden. "Het discours van Rusland over het gebruik van een kernwapen is onverantwoord. Er is geen manier om die zonder onbedoelde gevolgen te gebruiken", aldus nog de woordvoerster.